Крупнейший в Поволжье музей бабочек открылся в Самаре

Открытие «Умного дома бабочек» состоялось в Самаре. В нем представлено 18 тыс. насекомых. Всего в экспозиции значатся 100 тыс. экземпляров. Об этом сообщается на сайте проекта.

Музей находится на ул. Академика Павлова, д. 1, ауд. Л1. Его коллекция насчитывает 100 тыс. экземпляров из 150 стран мира.

Фото: bfhouse.ssau.ru

По численности это пятая коллекция бабочек в России. Кроме выставки чешуекрылых на площадке работает зал виртуальной реальности. В нем представлена цифровая копия коллекции насекомых.

Коллекцию бабочек для проекта собрал профессор Сергей Сачков. Он собирал насекомых со школьных лет, открыл и описал 20 новых видов чешуекрылых.

Изначально коллекция размещалась в доме профессора. Но позже ее было решено перевезти в Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева. На базе этого же вуза работает научно-исследовательская лаборатория систематики животных и фаунистики, которую курирует Сергей Сачков.

Георгий Портнов