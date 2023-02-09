Капремонт крыш домов в Башкирии обойдется в 610 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам аукциона заключит контракт на капитальный ремонт крыш и утепление чердачных перекрытий 91 дома в 22 муниципалитетах Башкирии с уфимским ООО «Уралнефтьспецмонтаж», сообщается на сайте госзакупок. Контракт планируется заключить по начальной цене — за 610,2 млн руб.

Работы необходимо завершить до 21 ноября. Дороже всего обойдется ремонт плоской крыши пятиэтажного дома в Туймазах (24,47 млн руб.). Дешевле всего — утепление чердачного перекрытия в двухэтажном доме в селе Кудеевский Иглинского района (696,28 тыс. руб.).

ООО «Уралнефтьспецмонтаж» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Владельцем является Максим Белышев. Выручка в 2021 году составила 437,5 млн руб., чистая прибыль — 513 тыс. руб.

Майя Иванова

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