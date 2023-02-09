В Казани на сетях водоснабжения в 2022 году произошло свыше тысячи аварий

В прошлом году в Казани на сетях водоснабжения произошли 1,1 тыс. аварий, что на 250 инцидентов меньше, чем за год до этого. Об этом заявил глава «Водоканала» Андрей Егоров, передает пресс-служба мэрии.

Он отметил, что в 299 случаях аварии ликвидировали без остановки водоснабжения, в 590 случаях воду отключали на срок от одного до восьми часов, еще в 285 случаях — от восьми до 16 часов.

Всего в настоящее время в Казани есть свыше 1 тыс. км ветхих сетей водоснабжения. Еще 988 км изношены более чем на 50%.

"Ъ-Казань"