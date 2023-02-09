Гендиректором группы компаний Merlion назначен Сергей Расколов

Сергей Расколов сменил на посту руководителя группы компаний Merlion (широкопрофильный IT-дистрибутор) Дмитрия Виноградова, рассказали «Ъ» в компании. Господин Виноградов остается в компании, где проработал свыше 20 лет, в том числе в должности гендиректора c 2016 года и президента группы компаний с 2021 года.

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Фото: Merlion Сергей Расколов

Фото: Merlion

«Дмитрий Виноградов возглавлял компанию в один из самых сложных периодов ее истории и с успехом преодолел все трудности, достигнув рекордных финансовых показателей и сформировав самую сильную команду на российском рынке ИТ-дистрибуции»,— отметил председатель совета директоров Merlion, Алексей Абрамов.

Кадровое назначение связано с реализацией новой стратегии бизнеса, отметили в Merlion. Сергей Расколов пришел в компанию на позицию менеджера по продажам в 2003 году, затем стал региональным менеджером, через год занял должность коммерческого директора одного из структурных подразделений Merlion. С января 2007 года он занимал должность директора по сбыту компании Merlion. С марта 2013 года по декабрь 2016 года — генеральный директор Merlion. В 2017 году Сергей покинул компанию и все это время занимался развитием собственного бизнес-проекта.

Отдел медиа и телекоммуникаций