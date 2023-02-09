В 2023 году путевки в Краснодарскую бальнеолечебницу получат более 4500 детей

В 2023 году в Краснодарской бальнеолечебнице бесплатно оздоровятся более 4,5 тыс. детей от 4 до 17 лет. Получить путевки по медицинским показаниям они могут с февраля по декабрь в городском управлении по вопросам семьи и детства, сообщает пресс-служба администрации города.

Еще около 2 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет в марте и апреле могут пройти курс лечения в анапском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» и санаторно-оздоровительном лагере «Фламинго» в поселке Пересыпь Темрюкского района. Путевки закупает краевое министерство труда и социального развития Кубани в рамках госпрограммы «Дети Кубани».

Для получения путевки нужно собрать пакет документов. В него входит копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя, копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта (при наличии), подтверждающего его регистрацию на территории Краснодарского края, а также справку по форме 070/У из поликлиники по месту жительства (ее также можно бесплатно оформить в бальнеолечебнице). Все копии документов должны быть заверены или поданы с предъявлением подлинника.

Получить путевки могут также дети, не воспользовавшиеся этим правом в прошлые годы. Они сохраняют очередь до момента получения путевки.

Татьяна Ручкина

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