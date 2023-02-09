Суд обязал администрацию Ижевска организовать освещение на улице Феодоры Пушиной

В столице Удмуртии прокуратура проверила исполнения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны властей города. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в результате было установлено отсутствие стационарного электрического освещения на участке дороги по улице Ф. Пушиной.

В суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию Ижевска обязанности обустроить освещение на ул. Ф. Пушиной на участке от ул. Лушникова до пр. Ярославцева. Суд требования удовлетворил в полном объеме.