ЮВЖД нарастила перевозки груженых контейнеров на 11%

Перевозки груженых контейнеров на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; работает в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях) в январе 2023 года выросли на 11% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. В абсолютном выражении количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 7,8 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), всего перевезено 190,5 тыс. т грузов.

Сильнее всего выросла перевозка жмыхов — в 23 раза, до 1,4 тыс. ДФЭ. В 3,5 раза увеличилась перевозка остальных продовольственных товаров, составив 1,4 тыс. ДФЭ. При этом отправки черных металлов, а также химикатов и соды показали падение: на 20,8% (до 4,9 тыс. ДФЭ) и на 38,5% (67 ДФЭ) соответственно.

Также вырос показатель перевозки груженых и порожних контейнеров ДФЭ — на 0,7% , до 8,9 тыс. Во внутреннем сообщении отправлено почти 3,8 тыс. ДФЭ, что на 24,4% уровня 2021-го, в экспортном — 5,1 тыс. ДФЭ, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Мария Старикова

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