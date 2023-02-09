В Сарове вынесен приговор за создание препятствий бизнесу

Суд приговорил бывшего начальника отдела закупок муниципального унитарного дорожно-эксплуатационного предприятия Сарова к двум годам и десяти месяцам лишения свободы условно за превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствование бизнесу (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Установлено, что с июня 2020 года по апрель 2021 года подсудимый помог компании, которой руководил его знакомый, получить муниципальные контракты по благоустройству Сарова. Он намеренно создавал условия конкурсов, согласно которым победителем могла стать только одна компания. Убытки заказчика в виде упущенной выгоды оценили в 3,2 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Еремина