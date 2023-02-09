В Казани учительницу уволили за распитие алкоголя и курение с детьми в школе — СМИ

В Казани учительницу школы №41 уволили за распитие спиртного и курение вместе с учениками прямо в здании учреждений. Об этом сообщает «Татарстан-24».

По данным издания, речь идет об учительнице начальных классов. Она курила и пила алкоголь со старшеклассниками. В качестве доказательства было предоставлено видео с места ЧП.

В пресс-службе мэрии Казани заявили, что по факту произошедшего провели проверку и выяснили все детали произошедшего. «По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"