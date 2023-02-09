В исторической части Самары обнаружены старинные артефакты

Археологи обнаружили 808 артефактов XIX – XX века при раскопках в исторической части Самары. Предметы найдены на участке площадью более 11,7 тыс. кв. м в границах ул. Молодогвардейской, Пионерской, Галактионовской и Венцека. Об этом сообщает региональное Управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

В частности, ученые нашли предметы XIX века: фрагменты керамики, стеклянных изделий и фарфора. Также обнаружены части кирпичей с клеймами производителей дореволюционного времени, осколки ванн и раковин из технического фаянса и многослойные подошвы обуви, подбитые кованными мелкими гвоздями из медных сплавов.

XX век представлен в находках кусками штампованного шифера серого цвета, частями водопроводных труб, фрагментами предметов из пластика и орнаментированной кафельной плиткой. Найдены также фрагменты стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, штампованные гвозди, изоляторы и розетки. Ранее в Самаре при раскопках у Фрунзенского (ныне – Самарского) моста были обнаружены старинные штык, посуда и монеты.

Георгий Портнов