Челябинская область намерена увеличить продажи зерна государству

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Объединенная зерновая компания». Документ будет способствовать большему вовлечению региона в реализацию зерна государству – в интервенционный фонд, сообщает минсельхоз области.

По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, соглашение даст возможность наладить прямые контакты с организаторами торгов по закупке зерна, а сельхозпроизводителям участвовать в интервенциях и иметь дополнительный доход.

АО «ОЗК» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению закупочных и товарных интервенций. Компания контролирует сохранность зерна и его реализацию по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ. Также ОЗК является торгово-логистическим оператором сельхозпродукции и занимается экспортом российского зерна на мировом рынке.

Год назад Челябинская область обратилась в Минсельхоз РФ с просьбой допустить регион к участию в закупках зерна в интервенционный фонд. Эта мера позволяет регулировать стоимость зерна, когда цены существенно снижаются. Закупочные интервенции в России начались 1 августа 2022 года. В качестве хранителей зерна государственного интервенционного фонда в Челябинской области отобрано четыре элеватора: ЗАО «Субутак», ООО «Магнитогорский элеватор», ООО «Троицкий элеватор» и ОАО «Элеватор Буранный». В декабре 2022 года «Субутак» принял участие в торговых сессиях и стало хранителем 20 тыс. т пшеницы. Продавцами стали сельские предприниматели из Агаповского, Октябрьского, Верхнеуральского и Еткульского районов. Три элеватора прошли отбор позже и смогут принимать зерно в случае возобновления торговых сессий. Кроме того, семь фермеров и сельхозпредприятий Южного Урала получили аккредитацию на торговой площадке для реализации урожвя государству. Всего предприятия региона готов продать государству не менее 120 тыс. т зерна.