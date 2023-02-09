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Ейские чиновники скрыли доходы на 5 млн рублей

Муниципальные служащие администрации Ейского городского поселения скрыли доходы на 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

При проверке соблюдения законодательства о противодействии коррупции сотрудники Ейской межрайонной прокуратуры выявили, что помимо доходов чиновники скрыли информацию о находящихся в собственности и пользовании земельном участке, доме и квартире, а также 27 счетах.

По итогам проверки 18 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

Татьяна Ручкина

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