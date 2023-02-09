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Дело о разбойном нападении на золотой прииск под Красноярском направлено в суд

Следователи красноярского СУ СКР направили в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, которые в августе 2022 года совершили разбойное нападение на золотодобывающий прииск. Виновникам грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, трое злоумышленников из Республики Алтай под угрозой применения предметов, схожих с оружием, причинив телесные повреждения двум работникам прииска в Мотыгинском районе, похитили более 200 тыс. руб. и около 1 кг золотого песка, а также сотовые телефоны, ноутбук, пластиковые карты и др.

Общая сумма причиненного ущерба составила почти 4 млн руб. Позже было установлено, что нападавшие ранее работали на данном прииске.

Лолита Белова

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