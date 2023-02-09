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Глава департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга перешла на работу в СвЖД

Начальник департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Галина Токарева покинула свой пост и перешла на работу в Свердловскую железную дорогу (СвЖД). По данным ЕАН, ее назначили начальником службы корпоративных коммуникаций.

Галина Токарева

Галина Токарева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Галина Токарева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Департамент госпожа Токарева возглавляла на протяжении двух лет. Ранее работала в департаменте информационной политики Свердловской области, а позже советником Алексея Орлова, когда тот занимал должность первого заместителя губернатора.

Ранее службу корпоративных коммуникаций возглавляла Елена Радченко. Осенью прошлого года она погибла во время отпуска в Таиланде.

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