Глава департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга перешла на работу в СвЖД

Начальник департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга Галина Токарева покинула свой пост и перешла на работу в Свердловскую железную дорогу (СвЖД). По данным ЕАН, ее назначили начальником службы корпоративных коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Токарева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Галина Токарева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Департамент госпожа Токарева возглавляла на протяжении двух лет. Ранее работала в департаменте информационной политики Свердловской области, а позже советником Алексея Орлова, когда тот занимал должность первого заместителя губернатора.

Ранее службу корпоративных коммуникаций возглавляла Елена Радченко. Осенью прошлого года она погибла во время отпуска в Таиланде.

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