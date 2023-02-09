Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова перешла в комитет по делам национальностей

Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова перешла из комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры в комитет по делам национальностей. Во «ВКонтакте» госпожа Буранова подчеркнула, что данное решение обдумано, а также поддержано руководством фракции «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Лариса Буранова Фото: vk.com, Лариса Буранова

«На наших глазах вершится история — кроится новая геополитическая карта. Ситуация требует от каждого из нас быть там, где ты можешь принести стране максимальную пользу. И депутатов Государственной Думы это касается в первую очередь»,— рассказала Лариса Буранова.

Депутат Госдумы от Удмуртии также отметила, что имеет почти 30-летний опыт работы в сфере межнациональных отношений, что окажется полезным «в текущих условиях и позволит содействовать укреплению дружбы, согласия и взаимопонимания между народами нашей большой многонациональной страны».