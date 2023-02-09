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Саратовская область получит дополнительно 930 млн рублей

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований согласилась выделить Саратовской области в этом году 930 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По данным канала, в Саратовской области есть проблемы, с которыми регион не может справиться самостоятельно, в том числе обеспечение детей-сирот жильем.

Два года назад в очереди на квартиры было шесть тыс. человек этой категории, на 1 января этого года их 3677. В этом году в регионе 1548 человек получат квартиры. Ставится задача, чтобы к 1 января 2026 выйти на 500 очередников и закрыть вопрос за год.

Марина Ковалева

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