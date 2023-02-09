Бывший главный режиссер театров Удмуртии Александр Блинов скончался

Артист театра и кино, бывший главный режиссер Русского драматического театра и Государственного национального театра Удмуртии Александр Блинов скончался на 85-м году жизни. Об этом во «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

Господин Блинов работал в Свердловском драматическом театре и параллельно преподавал в театральном институте, после чего перевелся в Ижевск и занимал посты главного режиссера Русского драматического театра им. Короленко и Государственного национального театра.

Кроме того, Александр Блинов был режиссером молодежного театра «Дарт» в Ижевске. В 1964 году он сыграл одну из главных ролей в фильме «Донская повесть».

«В памяти коллег и всех, кто знал Александра Андреевича, он запомнится как человек, любящий свой народ, свою культуру. Министерство культуры Удмуртии, работники культуры Удмуртии выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного»,— написал Владимир Соловьев.