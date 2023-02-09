В кафе в Затоне произошел пожар

В кафе «Рахат» на улице Ахметова в микрорайоне Затон произошел пожар, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Информация о возгорании поступила около 8 часов утра. Загорелось кирпичное здание площадью 300 кв. м.

Огонь был локализован в течение 20 минут. Причина пожара устанавливается.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения республики, в результате происшествия пострадали пятеро человек. Все они доставлены в ожоговое отделение ГКБ №18. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, им проведена лечебная и диагностическая бронхоскопия. Один пациент — в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

По факту пожара начала проверку прокуратура Башкирии. Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Влада Шипилова

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