Жильцов пострадавшего в Ейске дома пообещали не выселять из пунктов размещения в курортный сезон

Глава Ейска Роман Бублик пообещал в курортный сезон не выселять из пунктов временного размещения жильцов дома, который пострадал при падении военного самолета. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

«В социальных сетях часто устраивают вбросы, которые касаются нашего многострадального дома и его жильцов, чтобы поднять народные волнения или нажиться на этой злободневной теме. <…> Люди будут оставаться в пункте временного размещения пока не получат свое жилье и не сделают там ремонт»,— заявил Роман Бублик.

По его решению с жителями дома по улице Коммунистической 20/1 будут проводиться встречи каждый понедельник с 17 до 18 часов.

17 октября 2022 года военный самолет Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске. Пилот успел катапультироваться. Из-за розлива топлива произошел пожар, который перекинулся на здание. В результате происшествия 43 человека пострадали и 15 погибли.

Татьяна Ручкина

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