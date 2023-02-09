Житель Омска обвиняется в организации заказного убийства бывшей жены

Следователи СКР по Омской области задержали 41-летнего местного жителя с двойным гражданством по подозрению в покушении на убийство по найму бывшей супруги (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый, не желая делить имущество со своей 40-летней супругой при разводе, нанял киллера для ее убийства. Подыскать исполнителя он попросил своего знакомого, у которого в прошлом были проблемы с законом. Мужчина, убедившись в серьезности намерений заказчика, сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, отмечают силовики.

«Дальнейшие действия проходили под контролем со стороны оперативных сотрудников», - комментируют в следственному управлении.

Под видом исполнителя убийства выступил сотрудник уголовного розыска, который встретился с заказчиком и получил аванс в размере €1 тыс. Подозреваемый в свою очередь сообщил «киллеру» сведения о внешности, местонахождении, проживании и маршрутах передвижения «жертвы». Через некоторое время оперативник вновь встретился с подозреваемым и предоставил ему постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа. Мужчину задержали в момент передачи оставшихся денежных средств в размере €3 тыс.

Свою причастность к преступлению он отверг, пояснив, что денежные средства никому не передавал, о совершении убийства никого не просил, а его просто разыграли.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова