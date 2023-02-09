В зоопарке Екатеринбурга появился каракал Хьюго

В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец – каракал Хьюго. В пресс-службе зоопарка рассказали, что на Урал его привезли еще в октябре 2022 года, однако посетители смогут увидеть животное лишь сейчас, поскольку до этого он был на карантине и привыкал к обстановке, прячась от людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

«Он очень любопытный и игривый. В вольере у него есть деревья, незаметное укрытие и огромное колесо, в котором он любит бегать. С большим интересам относится к сотрудникам, любит общаться с теми, к кому привык», – отметили в зоопарке.

Хьюго пять лет, в неволе он сможет прожить до 20 лет. Каракал – хищное млекопитающее, похожее на рысь. Из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род.

Напомним, в прошлом году в зоопарк Екатеринбурга привезли белую медведицу Хатангу.

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