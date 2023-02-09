«Ведомости» узнали о 50%-й доле ЛУКОЙЛа в экспортном проекте на шельфе Казахстана

ЛУКОЙЛ получит 50% в совместном с казахстанской госкомпанией «Казмунайгаз» проекте по разработке трех месторождений углеводородов на шельфе Каспийского моря. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Казмунайгаза».

6 февраля Минэнерго Казахстана и «Казмунайгаз» заключили контракт по добыче углеводородного сырья на участке Каламкас-море, Кахар и Ауэзов. Стратегическим партнером «Казмунайгаза» был выбран ЛУКОЙЛ. Реализация проекта предполагает «подписной бонус» на $32 млн и прямые инвестиции на сумму, превышающую $6 млрд.

Проектный уровень добычи на участке пока не определен. Добываемое сырье пойдет на экспорт, а также на внутренний рынок Казахстана. Как сообщил «Ведомостям» представитель «Казмунайгаза», обустройство участка планируют в основном с привлечением казахстанских компаний, верфей и площадок.

Предварительное соглашение по разработке месторождений Каламкас-море, Кахар и Ауэзов было подписано еще в 2021 и 2022 годах. Совокупные запасы месторождений первых двух месторождений оценивали в 67 млн т нефти и 9 млрд куб. м. газа, Ауэзова — в 10 млн т нефти и 3 млрд куб. м. газа.

ЛУКОЙЛ уже разрабатывает несколько месторождений российского сектора Каспийского мора. Кроме того, компания уже реализует несколько совместных проектов с «Казмунайгазом». В 2019 году ЛУКОЙЛ заключил контракт на разработку и добычу сырья на блоке Женис, получив 50%-ую долю. Летом 2021 года было подписано соглашение о покупке 49,99% доли в проекте «Аль-Фараби».

Анастасия Ларина