БК «Парма» обрел нового партнера

Фонд развития баскетбола «Парма» (ФРБП) и ПАО «МегаФон» подписали договор о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соглашение рассчитано на три года. В частности, в рамках договоренностей «МегаФон», став официальным партнером и мобильным оператором пермского баскетбольного клуба, совместно с ФРБП будет принимать активное участие в создании условий для организации и проведения соревнований по баскетболу, а также других мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Подписание документа стало продолжением взаимодействия, начатого в 2021 году властями Прикамья, в лице губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, и ПАО «МегаФон».

Дмитрий Махонин, присутствовавший на подписании документа, отметил: «Развитие баскетбола — один из приоритетов для региона. Мы создаем инфраструктуру как для любителей, так и для профессионалов, делаем все для того, чтобы как можно больше прикамцев через любовь к большому баскетболу приобщались к физкультуре и спорту. Поэтому для нас особенно важно партнерство с такими компаниями, как “МегаФон”. Такое сотрудничество — большая поддержка и для нашей флагманской команды, и для региона в целом».

Отметим, что «МегаФон» на протяжении многих лет выступает партнером крупных спортивных федераций и команд, таких как РФС, КХЛ, ФК «Зенит» и ХК «Металлург». В рамках сотрудничества с ФРБП оператор уже подготовил телеком-инфраструктуру и обеспечивает гостей, спортсменов и сотрудников УДС «Молот», домашней арены «Пармы», голосовой связью и интернетом.