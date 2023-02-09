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Двоих жителей Челябинской области осудили за попытку незаконного сбыта оружия

Еткульский районный суд огласил приговор по уголовному делу двоих жителей Челябинской области, обвиняемых в приготовлении к незаконному сбыту оружия. Им назначено семь и восемь лет колонии строгого режима со штрафами в 350 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно, сообщают в управлении ФСБ региона. Приговор вступил в законную силу.

Жителей региона задержали при приготовлении к сбыту сотрудники УФСБ в декабре 2021 года . При осмотре в их автомобиле нашли пять автоматов Калашникова ОС-АК103, один пистолет Макарова и около 50 боеприпасов различного калибра. Незаконный груз изъяли. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ.

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