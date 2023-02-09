Штормовое предупреждение продлили на Черноморском побережье до вечера 9 февраля

Ночью и утром 9 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик прогнозируется очень сильный ветер. В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение.

По данным Северо-Кавказского УГМС и Гидрометеобюро Новороссийска, на указанном участке ожидается северо-восточный ветер с порывами 30–34 м/с, в отдельных районах они могут достигать 35–38 м/с. Утром 9 февраля температура воздуха составит -5...-9°, днем -3...-8°. Также прогнозируется высота волн 1,3–2 м, обледенение судов и парение моря.

Синоптики также прогнозировали на участке от Анапы до Геленджика местами небольшой снег. По всему региону ожидаются переменная облачность, гололед и минусовые значения температур.

Татьяна Ручкина

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