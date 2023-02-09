Стоматологам в Свердловской области предлагают зарплаты до 500 тыс. рублей

В Екатеринбурге открыли вакансию стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой в 500 тыс. руб., сообщает сервис hh.ru. В данный момент это самая высокооплачиваемая вакансия в сфере стоматологии в Свердловской области. Другие вакансии для стоматологов с высокими зарплатами:

Стоматолог-ортопед – от 300 тыс. руб.

Стоматолог-ортопед – от 250 тыс. до 400 тыс. руб.

Стоматолог-ортопед – от 200 тыс. руб.

Стоматолог-терапевт – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Стоматолог-ортопед – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Стоматолог хирург-имплантолог-ортопед – от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Стоматолог-ортодонт – от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Врач-стоматолог/ортопед-терапевт – от 150 тыс. руб.

Стоматолог – терапевт – от 80 тыс. до 200 тыс. руб.

Профессия стоматолог остается одной из наиболее востребованных в Свердловской области. За прошлый год спрос на специалистов вырос на 15%. Вакансий за 2022 год открыли около 1 тыс.

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