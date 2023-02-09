ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с питерским СКА

В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с ХК СКА (Санкт-Петербург). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК СКА из 61 игры в текущем сезоне КХЛ победил в 44 и занимает первое место в конференции «Запад». По итогу прошлой встречи «Автомобилист» проиграл СКА со счетом 3:1.

Предыдущая игра уральского клуба в этом сезоне была с «Витязем» (Московская область). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 3:0. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 59 игр, в 33 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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