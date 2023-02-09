В пригороде Новороссийска развернули ПВР для пострадавших от энергоаварии

В станице Раевской открыли пункты временного размещения (ПВР) для граждан, оставшихся без отопления и энергоснабжения после крупной энергоаварии. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Пункты временного размещения организовали на базе школы №24 (ул. Красная, 40) и в администрации Раевского сельского округа (ул. Котова, 48). Они уже готовы к приему жителей.

Авария на электросетях в станице Раевской произошла вечером 8 февраля. Из-за нее дома большинства жителей оказались обесточены.

Татьяна Ручкина

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