Аварийная бригада выезжала для устранения утечки за день до хлопка газа на Линейной

Сотрудники ООО «Новосибирскоблгаз» 8 февраля выезжали на Линейную 39 для устранения утечки газа, сообщили в организации «Ъ-Сибирь».

По данным компании, жильцы квартиры номер 55 Линейной 39 накануне взрыва – 8 февраля в 12:59 пожаловались диспетчеру на запах газа. Выехавшая по вызову аварийная бригада оперативно вывила утечку и в 13:32 устранила ее.

Еще один вызов поступил за пять минут до взрыва в 07:39 - 9 февраля. Однако проверить вызов аварийная бригада не успела. По данным МЧС хлопок произошел в 07:43 по местному времени (03:43 мск).

Сейчас на месте происшествия развернут штаб по спасению людей. В МЧС уточнили, что кинологические расчеты спасательного центра приступили к поиску пострадавших на месте обрушения жилого дома. Дом обесточен, газ отключен. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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Лолита Белова