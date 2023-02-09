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Коммерсантъ FM
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Главный советник Байдена по России уходит в отставку

Главный советник президента США по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин покидает свой пост и завершает дипломатическую карьеру. Об этом сообщил Bloomberg.

Эрик Грин проработал на дипломатической службе около 30 лет. Агентство не уточняет причины отставки.

«Эрик играл главную роль в наших усилиях здесь, в Совете национальной безопасности, возглавив задачу по привлечению России к ответственности и поддержке Украины. Его идеи и действия снова и снова становились решающими, и я безмерно благодарен за его службу»,— сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан Bloomberg.

Эрик Грин координировал политику США в России и Центральной Азии. Он также принимал участие в подготовке саммита Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, отмечает Bloomberg.

Олеся Павленко

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