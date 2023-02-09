В Казани прошел пикет в поддержку татарского языка

На улице Баумана в Казани 8 февраля состоялся пикет в поддержку татарского языка. Активист союза татарской молодежи «Азатлык» вышел с плакатом «Мы требуем равноправия и справедливости! Требуем вернуть обязательное изучение татарского государственного языка! Ст. 8 конституции Татарстана».

«Равноправие и справедливость заключается в том, чтобы татары могли изучать свой язык свободно, не по заявлению родителей. Как так получилось, что иностранный язык у нас изучается обязательно, а один из государственных языков республики — татарский — не изучается обязательно? Мы с этим категорически не согласны»,— сказал «Ъ» председатель «Азатлыка» Наиль Набиуллин.

Напомним, татарский язык преподавали в Татарстане в обязательном порядке всем детям независимо от национальности с начала 1990-х годов. Однако в 2017-м после прокурорских проверок эта практика была отменена. Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», согласно которым изучение родного языка и государственных языков возможно только с письменного согласия родителей.

В сентябре 2022 года союз «Азатлык» заявил о намерении проводить ежемесячную акцию под названием «Стратегия 8». Активисты каждое 8-е число выходят с пикетами в защиту ст. 8 конституции Татарстана, которая гласит, что «государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"