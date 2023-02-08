В Казани 17-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

СУ СКР по Татарстану сообщило, что возбудило уголовное дело после отравления угарным газом 17-летней девушки в частном доме на улице Зелинского в Казани.

Ее тело обнаружили накануне вечером, 7 февраля, в ванной комнате, где установлены газовые колонка и котел.

По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги. Расследование ведется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, в доме в момент происшествия находились еще четверо детей 2008-2015 годов рождения. Всех их госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"