В Белгородской и Старооскольской епархии приняли 40 священников из Украины

40 священников с семьями из Украины, где происходят гонения на каноническую православную церковь, переехали в Белгородскую область. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Потом они постепенно распределились по епархиям, важно было это все правильно оформить. Их обвиняли в госизмене, угрозы были разные, но они ничего плохого не делали, просто раздавали гуманитарную помощь у храмов, привезенную из России. Задача священника – нести служение примирения: примирить человека с Богом, человека с человеком, и человека внутри себя. Эту задачу сейчас мы исполняем»,- рассказал митрополит.

Он также сообщил, что в двадцатикилометровой приграничной зоне находятся 58 храмов региона, и некоторые из них «нужно восстанавливать» из-за последствий спецоперации. «Например, храм архангела Михаила в Журавлевке: туда попало два снаряда, снесло крышу, и снаряд попал рядом с иконостасом, но ни одна икона не треснула. Стояла на престоле дарохранительница под стеклом – даже она не треснула, а крыши нет. Этот храм в Журавлевке заново надо отстраивать. Мы перевезли оттуда иконы в строящийся храм Песчанской иконы Божией Матери в Таврово, и там уже служили перед ними на Рождество. Несмотря на то, что он тоже близко к границе, мы его строим, потому что строительство храма дает надежду на будущее»,- считает Иоанн.

По его мнению, храм в приграничье выполняет и гуманитарную миссию. «Есть люди, которые не выехали из приграничных сел, и поддержка им нужна и важна. В этом году мы планируем его достроить, несмотря на то, что он тоже очень близко к границе. Совершаешь богослужение, а в это время прилет, но никто не бежит из храма, все наоборот сосредоточенно молятся. Храм Святой Троицы в селе Муром, например, обстреляли из минометов, но так как это постройка XIX века – там полутораметровые стены, их не так-то просто прострелить. Но следы на храме такие же, как фильмах о Великой Отечественной войне,- пояснил митрополит. - Где-то в приграничье на 80% сократилось количество прихожан в храмах, а где-то на 40%. Мы эту динамику отслеживаем, потому что надо батюшкам помогать. Рядом с границей в храмах сейчас нет вечерних служб, в темное время суток светящиеся окна – это всегда цель. На Пасху в этих храмах я благословил служить с утра, потому что мы боялись провокаций».

Андрей Цветков