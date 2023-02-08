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Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИДа Богданову и Грушко

Президент Владимир Путин продлил срок службы для заместителей главы МИД РФ 70-летнего Михаила Богданова и 67-летнего Александра Грушко. Срок работы для них продлен на год, соответствующее распоряжение подписано сегодня, 8 февраля.

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Михаил Богданов

Михаил Богданов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Александр Грушко

Александр Грушко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

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Михаил Богданов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Александр Грушко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

«Продлить срок федеральной государственной службы сверх установленного предельного возраста пребывания на госслужбе»,— говорится в документе.

Господин Богданов занимает должность замглавы МИДа с июня 2011 года, также является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Господин Грушко занимает должность замглавы МИДа с января 2018 года, также занимал эту должность с сентября 2005 по октябрь 2012 года.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе в России — 65 лет. В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на госслужбе для некоторых категорий сотрудников до 70 лет.

Мария Федотова

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