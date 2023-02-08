В Анапе выявили 3 тысячи неучтенных земельных участков с помощью цифрового двойника курорта

В Анапе с помощью системы «Цифровой двойник Анапы» выявили 3,6 тыс. земельных участков, не участвующих в налоговом обороте. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

По предварительным данным, налог от неучтенных объектов ежегодно может достигать 45 млн руб. Как отметили в мэрии, основной задачей является постановка обнаруженных участков на кадастровый учет.

Цифровой ортофотоплан города позволяет выявлять факты незаконной торговли, рекламы, благоустройства и незаконные постройки. Инструмент используют управления архитектуры и муниципального контроля.

Анастасия Донскова

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