Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области создадут реабилитационный центр для участников СВО

В Ульяновской области будет создан реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Создать многофункциональный реабилитационный центр для участников СВО поручил губернатор Алексей Русских. Глава региона презентовал проект на встрече с директором «Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Антоном Назаренко.

Реабилитационный центр будет создан на базе бывшего профилактория УАЗ. Учреждение рассчитано на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием и 40 мест дневного посещения. Для маломобильных групп населения планируется оборудовать комнаты для проживания на первом этаже здания.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...