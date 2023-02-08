В Ульяновской области создадут реабилитационный центр для участников СВО

В Ульяновской области будет создан реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Создать многофункциональный реабилитационный центр для участников СВО поручил губернатор Алексей Русских. Глава региона презентовал проект на встрече с директором «Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Антоном Назаренко.

Реабилитационный центр будет создан на базе бывшего профилактория УАЗ. Учреждение рассчитано на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием и 40 мест дневного посещения. Для маломобильных групп населения планируется оборудовать комнаты для проживания на первом этаже здания.

Андрей Сазонов