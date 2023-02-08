Ярославское УФАС признало необоснованными 47 жалоб поставщика детского питания

Комиссия Ярославского управления Федеральной антимонопольной службы признала необоснованными 47 жалоб на организацию открытых конкурсов по определению поставщиков детского питания в Ярославле. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Жалобы на условия конкурсов и критерии оценки победителей подал один из участников – ООО «Комбинат социального питания». Оспаривался формат совместной закупки и одно из условий – опыт поставщика определялся исполненными им прежними контрактами на сумму в 13,1 млн руб.

«Комиссия Ярославского УФАС России пришла к выводу о том, что законодательство о контрактной системе не содержит каких-либо ограничений по числу заказчиков, проводящих совместную закупку на питание, а также указанные в извещении критерии оценки заявок участников закупки полностью соответствуют законодательству о контрактной системе»,— отметили в Ярославском УФАС.

И признали все 47 жалоб необоснованными. Таким образом, могут быть подведены итоги конкурсов по определению поставщиков для детских садов Ярославля. На данный момент известно, что индивидуальный предприниматель Сергей Рыжухин из Сергиева Посада признан победителем конкурса по 22 детским садам, ООО «Агрофирма-Ярославль» — по 18 дошкольным учреждениям.

Подробнее о переделе рынка детского питания в Ярославле – в материале «Ъ-Ярославль» «Школьная кухня попала под раздачу».

Андрей Иванов