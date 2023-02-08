Хочешь «Квартал мира», готовься к суду

Уфимскому застройщику ООО Строительное управление «ПСК 6» (входит в ГК «ПСК-6») удалось отменить решение арбитражного суда Башкирии, который в октябре прошлого года обязал компанию выплатить мэрии Уфы 172 млн руб. В эту сумму суд оценил компенсацию за переселение граждан из аварийного жилья на территории, где застройщик возводит жилой комплекс «Квартал мира». По мнению 18 арбитражного апелляционного суда, мэрия Уфы пропустила срок исковой давности, а вывод первой инстанции не основан на законе и условиях заключенного между сторонами договора. В мэрии Уфы намерены подать кассационную жалобу. По мнению юристов, вероятность отмены судебного акта низкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО СУ «ПСК 6» на решение арбитражного суда Башкирии. В октябре прошлого года первая инстанция согласилась с доводами администрации Уфы и обязала застройщика выплатить в городской бюджет 172 млн руб., потраченные на расселение граждан из аварийного жилья по договору о комплексном развитии территории площадью 13,9 га, ограниченной улицами Горького, Мира, Кольцевой и Толстого.

Договор о комплексном развитии территории между мэрией Уфы и «ПСК 6» был заключен в апреле 2009 года. Застройщик должен был разработать и утвердить проекты планировки и межевания территории для дальнейшей застройки (сейчас там возводится жилой комплекс «Квартал мира»), а также компенсировать городской администрации расходы на расселение граждан, выкупить и снести аварийные здания.

Всего администрацией города были расселены десять домов, указано в материалах дела. Шесть из них расселены и снесены в 2012 году, остальные — в 2014 году. На эти цели было потрачено 172 млн руб., заявила мэрия в иске. В сентябре 2019 года муниципалитет направил компании претензию с предложением возместить убытки, и, не получив ответа, в декабре обратился в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал, что мэрия действительно понесла расходы на расселение жилых домов, и отклонил ходатайство ответчика о пропуске исковой давности. Суд пришел к выводу, что право требования с застройщика уплаты выкупной стоимости появляется после фактического расселения граждан, которое завершилось в ноябре 2017 года. В «ПСК 6» с решением суда не согласились и просили судебный акт отменить.

В апелляционной жалобе компания указала на то, что суд не принял во внимание допсоглашения к договору, согласно которым застройщик обязался компенсировать убытки не деньгами, а квартирами общей площадью 596,9 кв. м. Поэтому, убеждал представитель ответчика в суде, «оснований для удовлетворения требований о взыскании затрат в денежной форме не имелось. Застройщик также указал, что в материалах дела отсутствуют муниципальные контракты на покупку большинства квартир для расселения граждан, которые бы подтвердили точный размер затрат, понесенных администрацией.

Отменяя решение первой инстанции, апелляционный суд сослался на пропуск сроков исковой давности. По его мнению, вывод башкирского суда «не основан на законе, условиях заключенного между сторонами договора». «Администрация должна была узнать о нарушении своего права и принять меры к его защите путем или взыскания с общества соответствующих сумм, или заключения дополнительного соглашения к договору о продлении срока исполнения застройщиком вышеуказанных обязательств», — говорится в постановлении.

В суде администрация заявила, что посчитала срок исковой давности прерванным из-за частичного исполнения застройщиком одного из пунктов договора, который предполагает выкуп и снос зданий на территории. Однако, по мнению апелляции, это «не может быть оценено как добровольное признание, свидетельствующее о перерыве срока исковой давности, по иным условиям договора, касающимся расселения аварийного жилья». Также апелляционный суд согласился и с тем, что исполнение пунктов договора предусматривало передачу в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, «тогда как с подобными требованиями истец к ответчику не обращался».

В пресс-службе мэрии Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что намерены обжаловать постановление апелляционного суда.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает отмену решения суда обоснованным. «В первичном рассмотрении иска договоренности между застройщиком и администрацией были рассмотрены на базовом поверхностном уровне и суд не углублялся в подробности дополнительных соглашений», — считает он.

С ним согласен старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин: «Мэрия могла и должна была потребовать именно исполнения обязанности по передаче помещений. Также сложно спорить с тем, что компенсация затрат на расселение и снос жилых домов в рамках исполнения контракта должна была быть произведена в срок до октября 2015 года, то есть, трехлетний срок исковой давности истек задолго до подачи данного иска».

Карина Мамаева