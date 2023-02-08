У вас УИС приклеился

Конкурсный управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» Дмитрий Молин намерен привлечь администрацию Уфы к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Соответствующее заявление подано в арбитражный суд Башкирии. Размер требований кредиторов МУПа оценивается в 3 млрд руб. По мнению господина Молина, причиной банкротства предприятия стала работа по убыточным тарифам и обслуживание за свой счет индивидуальных тепловых пунктов. За девять лет расходы на эти цели составили 900 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсный управляющий МУП УИС полагает, что мэрия Уфы виновата в банкротстве предприятия

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Конкурсный управляющий МУП УИС полагает, что мэрия Уфы виновата в банкротстве предприятия

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) Дмитрий Молин 7 февраля подал в арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия администрации Уфы как контролирующего лица. Соответствующее сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Размер субсидиарной ответственности пока не определен, текст заявления не опубликован.

В начале 2019 года в отношении МУП УИС по заявлению самого предприятия было введено наблюдение. Основным кредитором является ООО «БашРТС» с суммой требований 1,1 млрд руб. Спустя четыре месяца арбитражный суд Башкирии ввел процедуру внешнего управления, которая продлевалась до сентября прошлого года, когда предприятие было признано банкротом и начато конкурсное производство. Тогда же кредиторы согласовали продолжение работы МУП УИС как теплоснабжающей организации, чтобы не сорвать отопительный сезон в Уфе. В то время требования кредиторов оценивались в 3 млрд руб., из этой суммы было удовлетворено 173,6 млн руб., в том числе 162 млн руб. — перед БашРТС.

Решение суда о начале конкурсного производства было оспорено администрацией Уфы и ООО «ЭСКБ» (кредитор УИС), но безуспешно. Накануне постановление апелляции было опубликовано в карточке дела.

Как следует из документа, по мнению авторов жалобы, предприятие признали банкротом преждевременно, а внешнее управление было эффективным. Кроме того, отмечал представитель мэрии, МУП УИС является субъектом естественной монополии, обеспечивает теплоснабжением и горячей водой большую часть потребителей Уфы и замены ему в настоящее время нет.

Дмитрий Молин заявил в суде, что восстановление платежеспособности должника во внешнем управлении затруднено, поскольку заинтересованные лица оспаривали торги по реализации имущества МУП УИС и договоры купли-продажи, а без продажи активов вывести предприятие из банкротства маловероятно. «Имущества, не участвующего в системе теплоснабжения, недостаточно для полного осуществления расчетов с кредиторами, меры по восстановлению платежеспособности оказались неэффективными», — отмечается в постановлении.

Апелляционная инстанция признала собрания кредиторов, где решался вопрос о переходе к конкурсному производству, правомочными. Также она указала, что истек максимально допустимый срок внешнего управления, установленный нормами закона о банкротстве. Доказательств, подтверждающих возможность восстановления платежеспособности должника, суд не нашел.

Дмитрий Молин сообщил «Ъ-Уфа», что в рамках внешнего управления финансовой помощи предприятию от мэрии Уфы не поступало. «На мой взгляд, предприятие оказалось в таком состоянии по вине мэрии Уфы: МУП работало по убыточным тарифам, и мэрия не компенсировала ей выпадающие доходы. Вместо этого администрация фактически вынуждала предприятие брать кредиты, при этом не субсидировала выплаты процентов по ним. Кроме того, МУП нагрузили индивидуальными тепловыми пунктами, которые предприятие девять лет содержало и обслуживало за свой счет», — сообщил господин Молин.

По словам конкурсного управляющего, есть два варианта развития событий: помощь от администрации либо продажа профильного имущества УИС, которое сейчас проходит оценку. Рассуждая о возможном покупателе активов, Дмитрий Молин отметил, что им может стать только организация, имеющая опыт в этой сфере. «В Башкирии не так много таких предприятий. Неизвестно, захотят ли зайти на местный рынок федеральные компании», — отметил Дмитрий Молин.

Оперативного комментария по ситуации в мэрии Уфы вчера не предоставили.

Руководитель банкротной практики коллегии адвокатов ArtLex Вадим Габбасов отмечает, что на практике суды даже после истечения предельных законных сроков и вопреки мнению собрания кредиторов могут продлить внешнее управление, но лишь в исключительных случаях. «Это бывает, если суд убедят в возможности восстановления платежеспособности должника иными способами, кроме продажи профильного имущества, реализация которого и так состоится в рамках конкурсного производства»,— сообщил эксперт. По его мнению, вероятность привлечения мэрии к субсидиарной ответственности довольно высока, если заявителю удастся доказать, что должник информировал мэрию о финансовых проблемах. В последние годы, отметил эксперт, ВС России сформировал соответствующую судебную практику по делам о банкротстве муниципальных предприятий, обеспечивавших исполнение коммунальных и иных социально значимых задач.

Влада Шипилова