В Крыму водитель легкового авто погиб при столкновении с иномаркой на заснеженной трассе

В Кировском районе Крыма в результате столкновения «ВАЗ-21101» и Suzuki Grand Vitara на заснеженной трассе погиб водитель отечественного авто. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

По предварительным данным, водитель иномарки двигался по автодороге «Таврида-Джанкой-Красноперекопск» в районе села Красносельское в сторону Феодосии. При обгоне впереди идущего «ГАЗ 3302» водитель Suzuki не справился с управлением, из-за чего произошел занос автомобиля. Машина въехала в металлические ограждения, после чего столкнулась с идущим по встречной полосе отечественным авто.

Водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы. Сообщается, что в настоящее время проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Анастасия Донскова

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