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Власти Воронежской области подтвердили миллиардные расходы на восстановление ЛНР

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в этом году «принял решение удвоить объемы помощи» подшефным Новопсковскому, Марковскому и Меловскому районам Луганской народной республики. Такое сообщение в своем телеграм-канале он сделал по итогам поездки в ЛНР, где провел встречу с главой республики Леонидом Пасечником.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Деньги в бюджет заложил, и сразу повторю: вся оказанная помощь районам ЛНР будет идти без ущерба интересов жителей Воронежской области»,- написал господин Гусев. От конкретных цифр он предпочел воздержаться. Но в конце 2022 года губернатор сообщал, что из резервного фонда Воронежской области было выделено более 3 млрд руб. на «поддержку регионом специальной военной операции», в эту сумму вошли и расходы на помощь подшефным районам ЛНР. «На 2023-й год планируем примерно те же параметры»,— говорил тогда господин Гусев. В декабре, при принятии бюджета Воронежской области на 2023 год, региональный парламент констатировал, что 1,4 млрд руб. будут дополнительно зарезервированы для «оперативного решения вопросов, в том числе связанных с оказанием поддержки новым территориям РФ и мероприятиями в рамках СВО».

По информации вице-губернатора Воронежской области – руководителя аппарата облправительства Сергея Трухачева, за прошедший период специалисты из столицы Черноземья восстановили в подшефных районах 20 объектов ЖКХ, обновили 23,5 км автодорог (два отрезка магистрали Сватово – Новопсков – Меловое), отремонтировали 19 социальных объектов (восемь школ, детский сад, две больницы, врачебную амбулаторию и семь домов культуры). В перечень объектов на 2023 год и последующие периоды уже вошли три медучреждения, три объекта образования, 29 объектов ЖКХ, здание РОВД, новые участки автодороги Сватово – Новопсков – Меловое в Марковском и Меловом районах ЛНР. Кроме того, как рассказал господин Трухачев, прорабатывается вопрос о ремонте 25 помещений участков избирательных комиссий; поставки в подшефные районы медицинских препаратов, оборудования для пункта проведения ЕГЭ, техники и мебели для учреждений соцзащиты.

«Что касается перспективы 2024 и 2025 годов, то правительство Воронежской области гарантирует финансирование мероприятий, связанных с восстановлением социальной сферы Марковского, Меловского и Новопсковского районов ЛНР в сопоставимых и даже больших объемах»,– резюмировал Сергей Трухачев.

Андрей Цветков

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