Триста миллионов на память

Краевые власти провели в Москве у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко рабочее совещание по поводу освобождения Пермской галереей здания кафедрального собора в краевом центре, переезда расположенного рядом зоопарка и строительства на его месте мемориального комплекса. Детали встречи стороны не раскрывают. Как выяснил «Ъ-Прикамье», стоимость строительства комплекса оценивается в 300 млн руб. Ранее власти заявляли о договоренности со Сбербанком профинансировать проект. Пока объем помощи кредитного учреждения не определен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

На этой неделе, 6 февраля, в Доме правительства РФ состоялось совещание по вопросам, связанным с переездом Пермской художественной галереи из помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми. Мероприятием руководил федеральный вице-премьер РФ, председатель организационного комитета «Пермь-300» Дмитрий Чернышенко. В совещании также участвовал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

В пресс-службах краевого и федерального правительств об этом мероприятии сообщений не появлялось. О совещании рассказал сайт пермской митрополии. По его данным, на встрече обсуждались вопросы по переносу фондов Пермской государственной художественной галереи, а также по переносу Пермского зоопарка и созданию на его территории сквера «Архиерейское подворье».

Источник в пермской епархии не стал подробно комментировать итоги совещания, лишь заметив, что «все ждут завершения переезда галереи в этом году». Собеседник в краевой власти подтвердил, что встреча была и все обозначенные вопросы обсуждались, но не прокомментировал переезд галереи из здания собора. Директор галереи Юлия Тавризян сообщила, что в совещании не участвовала.

Больше ясности имеется по проекту создания мемориального сквера. По данным источника «Ъ-Прикамье», уже разработан проект — он отдан на госэкспертизу. Стоимость проекта оценивается в 300 млн руб. В конце прошлого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что Сбербанк готов профинансировать проект. По данным «Ъ-Прикамье», решение об объемах финансирования со стороны Сбербанка пока не принято.

В Сбербанке вчера на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили. Источник в краевой власти подтвердил, что по созданию сквера есть предварительные договоренности о партнерстве с банком. «Сумма будет известна после проекта»,— сообщил он.

Отметим, что ранее банк участвовал в благоустройстве пермской эспланады, профинансировав строительство фонтана в квартале №68.

Существующий комплекс Пермского зоопарка по ул. Монастырской, 10, располагается на месте бывшего Архиерейского кладбища. Ожидается, что после завершения строительства нового зоопарка в микрорайоне Нагорном участок под старым зверинцем будет передан РПЦ. Изначально сдать новый комплекс зоопарка в эксплуатацию планировалось в 2019 году, однако позже сроки завершения строительства объекта были перенесены на 2023 год.

Создать на месте действующего зоопарка мемориальный комплекс митрополит Мефодий предлагал еще в 2018 году. «Единственный план, который может быть, в содружестве с городскими и краевыми властями разработать проект места памяти людей, которые там похоронены. Это выдающиеся люди: губернаторы, купцы, архиепископы, епископы, участники войны 1812 года, Дягилевы»,— пояснял митрополит.

Обсуждение использования участка, на котором расположен зоопарк, продолжилось в 2021 году. Тогда Олег Жданов, занимавший на тот момент пост президента региональной Торгово-промышленной палаты, предложил после переезда зоопарка создать на его месте мемориальный сквер к 300-летию Перми. Краевые власти поддержали эту идею. Планируется, что на месте бывшего Архиерейского кладбища появится мемориальный комплекс и яблоневый сквер.

Председатель совета Пермской ТПП Олег Жданов полагает, что участие банка в проекте увеличивает шансы на его осуществление: «Рад, что предложения привести значимое для Перми место в достойное состояние нашли поддержку. Финансирование со стороны крупной федеральной компании повышает вероятность качественного исполнения этой идеи».

Заместитель председателя комитета Пермской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Алексей Овчинников отмечает, что крупные компании не впервые финансируют знаковые проекты к 300-летию Перми. «Так, „Газпром“ готов финансировать реконструкцию стадиона „Юность“, ЛУКОЙЛ тоже вкладывается в различные проекты. Бизнес демонстрирует свою социальную ответственность и уважение к городу, в котором работает и зарабатывает»,— подчеркнул депутат.

Константин Кадочников