Объем возводимого жилья в Краснодаре вырос за год на 32%

В Краснодаре по итогам прошлого года на 32,1% увеличился объем возводимого жилья, сообщила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт на конференции «Рынок новостроек Крыма: итоги 2022. Прогнозы и тренды 2023», которая состоялась в Севастополе

Анализируя ситуацию на рынке недвижимости региона, эксперт отметила, что в 2022 году девелоперы в Краснодаре возвели 5,9 млн кв. м, что на 1,4 млн кв. м или 32,1% больше, чем годом ранее. В Новороссийске в 2022 году построено 585 тыс. кв. м, в Сочи – 1 019 млн кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара составила 123,6 тыс. руб., Новороссийска – 131,4 тыс. руб., Сочи – 340,9 тыс. руб. в комфорт-классе и 761,8 тыс. руб. в бизнес-классе.

По словам Ольги Нарт, в 2023 году прогнозируется рост цен на жилье в новостройках региона. Так, уже в январе текущего года федеральный девелопер «Неометрия» фиксировал увеличение стоимости квадратных метров в большинстве объектов на первичном рынке Краснодарского края. Факторы, которые формируют цену квадратного метра на первичном рынке – различные, они включают в себя макроэкономическую и инфляционную составляющие, себестоимость строительства, уровень процентных ставок по ипотечным программам и многое другое.

Также эксперт отметила, что емкость спроса в Краснодарском крае выше, чем во многих крупных городах других субъектов РФ.

«В Краснодарский край приезжает большое количество людей из разных субъектов РФ, поэтому можно смело сказать, что спрос на объекты недвижимости в регионе – федеральный. Покупателей интересуют квартиры как для постоянного проживания всей семьей, так и в инвестиционных целях. Таким образом, емкость спроса Кубани и черноморского побережья мы оцениваем выше, чем во многих крупных городах других регионов, которые работают на свой внутренний рынок. Это свидетельствует о том, что инвестиции в недвижимость Краснодарского края остаются выгодным финансовым инструментом для сохранения и преумножения собственных средств», – уточнила коммерческий директор «Неометрии».

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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