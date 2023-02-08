Путин вручил премии молодым ученым и поучаствовал в заседании Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 февраля, в День российской науки, вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год, а также принял участие в заседании Совета по науке и образованию, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) во время церемонии вручения премии в области науки и инновации за 2022 год молодым ученым

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (справа) во время церемонии вручения премии в области науки и инновации за 2022 год молодым ученым

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале заседания совета президент заявил, что российская наука не собирается «замыкаться в себе». При этом он считает, что публикация в иностранных журналах не может быть главным критерием для российских научных исследований. «Настоящие исследования — глубокие, важные для мировой науки,— конечно, пробьют себе дорогу куда угодно. В том числе и в эту литературу, это совершенно очевидная вещь»,— подчеркнул президент.

Владимир Путин также заявил, что финансирование науки не сокращается. Он отметил, что при расходовании бюджетных средств нужно быть очень аккуратным. «Нужно привлекать, как говорил министр финансов, не только бюджетные средства, но и средства из других источников»,— считает президент.

Премия молодым ученым была учреждена в 2008 году. Она присуждается в том числе за вклад в российскую науку и разработку новой техники и прогрессивных технологий. Премии за 2022 год удостоилось, в частности, исследование океанологических процессов в морях российской Арктики, а также разработка технологии испытаний «сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны».

Эрдни Кагалтынов