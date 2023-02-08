МЧС предупредило о гололеде и морозах на Кубани 9 февраля

В Краснодарском крае 9 февраля ожидается переменная облачность, гололед и минусовые значения температур. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Температура воздуха ночью составит от -8 до -13 градусов, днем — от -3 до -8 градусов. Скорость ветра будет достигать 18-20 метров в секунду.

На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков. На участке от Анапы до Геленджика местами пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер будет достигать 12-14 м/с с порывами до 20 м/с, в Новороссийске — до 23 м/с.

В Краснодаре переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от -8 до -10 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.Ветер будет достигать 5-10 м/с с порывами до 14 м/с днем и до 15 м/с вечером.

Анастасия Донскова

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