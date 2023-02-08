Коммерческая недвижимость как способ изменить облик города

Эксперт по коммерческой недвижимости Виктория Камлюк рассказывает, как начала карьеру в этой непростой отрасли и каким образом она повлияла на её жизнь и привела в солнечную Калифорнию.



Начало пути

Сегодня Виктория работает с компаниями, которые инвестируют в уже существующие объекты коммерческой недвижимости и разрабатывают собственные проекты. География включает Неваду, Аризону, Орегон и Оклахому, а общая стоимость всех проектов компаний партнеров на сегодняшний день превышает 500 миллионов долларов. Но путь к такому успеху был непростым и довольно долгим: он занял почти пятнадцать лет.

В коммерческую недвижимость Виктория попала случайно: в феврале 2008 года она получила предложение о собеседовании на должность консультанта в раздел стрит-ритейла. Виктория только переехала в Москву и ждала решения компании, в которой тогда работала — совершенно другая отрасль, продажа промышленного картона с производством в Белоруссии. Хотелось продолжить карьеру менеджера по продажам в Москве, но пока работодатель думал, она решила пройти обучение в небольшом агентстве коммерческой недвижимости Astera international.

Недвижимость была совершенно другой областью, но уже на третий день обучения Виктория поняла, насколько ей это интересно. И, закончив учёбу, начала работать в Astera. Забегая вперёд, скажем, что в том же 2008 году она закрыла наибольшее количество сделок в компании и получила звание лучшего брокера.

Первые шаги в карьере пришлось делать в непростых условиях: осенью грянул крупный мировой кризис, ситуация на рынке начала меняться. И Виктория получила незабываемый опыт работы в стрессовых условиях, когда постоянно нужно было решать всё новые и новые непростые задачи.

Полтора года спустя Виктория решила уйти: казалось, что маленькой компании будет легче пережить кризис. Крупным игрокам рынка было непросто, из-за больших затрат на офисы и других финансовых сложностей зарплаты не платили месяцами. Вариантов не было, и небольшой стартап казался хорошим решением. В кризис важно быть гибким, быстро адаптироваться к изменениям рынка, и большие компании зачастую на это неспособны — пока пройдёт несколько раундов согласований, ситуация десять раз изменится. А маленькая компания Виктории сделала невозможное: за год работы стартап стал настолько привлекателен, что посыпались предложения о покупке.

В Каннах, на ежегодной выставке MAPIC, посвящённой коммерческой недвижимости, Виктория провела переговоры с руководителем «Коллиерз Интернешнл», оказывающей консалтинговые услуги в сфере недвижимости. В компании не хватало направления, которое могла бы закрыть Виктория — и она приняла предложение, проработав в итоге полтора года. А после на выгодных условиях вся её команда перешла в Knight Frank International, одну из крупнейших в мире компаний в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости. Там Виктория проработала более семи лет.

Как попасть в недвижимость

В России нет лицензированного обучения недвижимости, и фактически в профессию может войти каждый. Виктория окончила Белорусский государственный педагогический университет, у неё психологическое образование. И безусловно, оно не было лишним: и в продажах, и на переговорах очень важно понимать, как работает психика всех участников, знать о механизмах защиты и реакции на стрессовые моменты. Но тем не менее, Виктория получала и дополнительное образование, искала и проходила профильные курсы, многое изучала на практике, нарабатывала опыт.

Помогла также тяга к знаниям и желание постоянно узнавать что-то новое: Виктория признаётся, что, когда в какой-то области всё уже понятно и изучено, ей становится скучно, и появляется мотивация переходить на новый уровень. Это очень полезное качество для работы в любой отрасли, не только в коммерческой недвижимости.

И ещё нужно учитывать, что работа брокеров и агентов недвижимости очень тяжёлая, потому что зарплата обычно не слишком большая, основной упор делается на комиссионные, чтобы человек не расслаблялся. Сотрудники должны быть как гончие, всегда мчаться вперёд, никогда не останавливаться на достигнутом. В этой отрасли выдерживают только стрессоустойчивые и трудолюбивые.

Когда хочется творить историю

То, что началось практически случайно, стало большой любовью Виктории: сейчас она счастлива, что когда-то начала работать именно с коммерческой недвижимостью. Фактически ей выпал шанс менять облик Москвы, участвовать в его формировании. Жилая недвижимость — это возможность подарить счастье людям в моменте, найти им уютный дом. А коммерческая недвижимость — это инструмент, который напрямую влияет на город.

И именно это желание творить историю и менять город к лучшему сделало Викторию одной из звёзд отрасли. В 2019 году она получила ежегодную профессиональную премию в области коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Awards (CRE Awards) в номинации «40 самых перспективных руководителей в возрасте до 40лет». Это очень престижная награда: её делает крупнейший отраслевой информационный портал, который также является участником международной выставки MAPIC во Франции.

Для всех номинантов оценивают достижения на профессиональном поприще, объём совершённых сделок, количество публикаций и упоминаний в прессе. Для Виктории это было просто: её имя было неразрывно связано с коммерческой недвижимостью Москвы, она выступала на крупных профильных мероприятиях, её статьи неоднократно публиковал Forbes, «Ведомости», РБК и другие федеральные издания. Она работала в трёх успешных компаниях, с нуля создала успешный стартап. Конечно, это был путь длиной в годы, и имя Виктории стало своеобразным брендом только десять лет спустя после его начала. Но оно определённо того стоило.

Что дальше?

Сегодня Виктория живёт в Калифорнии в США и занимается там консультациями в сфере недвижимости. Американский рынок отличается от российского: в стране много культур, и проекты, выходящие на рынок, должны соответствовать множеству различных требований. Но более чем десятилетний опыт работы в отрасли играет на руку: так, последний проект Виктории, который скоро будет завершён в Неваде, уже достиг максимальной цены за квадратный метр, поскольку очень востребован — и это на фоне общего замедления рынка.

Виктория рассказывает, что в будущем хотела бы продолжить заниматься тем, что делала в ранее: улучшать среду, в которой живёт. Лос-Анджелес и Калифорния в целом пополняется новой застройкой, принятые постановления дают льготы для девелоперов, появляются более лояльные условия для строительства. Город привлекает известных архитекторов, которые реализовывают свои идеи — и Виктория также хотела бы менять облик улиц и делать Лос-Анджелес удобнее.