Владелицу ювелирной компании Darvol отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест до 3 апреля владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову. Ее обвиняют в мошенничестве на 191 млн руб. Прокуратура Москвы утверждает, что от ее действий пострадали восемь человек.

«Установлено, что обвиняемая, являясь в том числе генеральным директором организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий и драгоценных камней, обманным путем получала от ранее знакомых граждан денежные средства под предлогом реализации ювелирных изделий, не исполняя в дальнейшем взятые на себя обязательства, присваивала полученные суммы»,— говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Дарье Спиридоновой предъявлено обвинение по восьми эпизодам мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По предварительным данным, общий ущерб оценивается в 191 млн руб.

О том, что Дарья Спиридонова стала фигуранткой уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, в сентябре 2022 года сообщал РЕН ТВ. По информации телеканала, заявление на владелицу ювелирной фирмы написала одна из клиенток, которая принесла ей в ремонт дорогое украшение, заплатила деньги, но назад изделие не получила.

Ювелирный дом Darvol специализируется на создании украшений по индивидуальному заказу. Из каталога бренда, представленного в группе во «ВКонтакте», следует, что стоимость самого дорогого ювелирного украшения — кольца из белого золота с бриллиантами и турмалином — составляет $90 тыс. Последняя запись на странице группы была опубликована 18 апреля 2022 года. Сайт компании также недоступен.

Милена Костерева