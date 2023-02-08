Насиловавший девочку и снимавший преступления на телефон житель Саратова получил 24,5 года колонии

Житель Саратова приговорен к 24,5 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери своей сожительницы и использование девочки для изготовления порнографии. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что с 2018 по 2021 годы 36-летний гражданин, пользуясь случаями нахождения наедине с несовершеннолетней дочерью своей сожительницы, неоднократно ее насиловал и совершал иные действия сексуального характера в Саратове и Воскресенском районе. Преступления он фиксировал на камеру мобильного телефона и шантажировал девочку, что, если та расскажет о насилии, то он распространит эти видеозаписи.

В январе 2022 года девочка рассказала о случившемся с ней своей однокласснице, а та уговорила ее сообщить обо всем матери. Поддавшись на уговоры, потерпевшая рассказала матери, и та обратилась с заявлением в полицию.

По уголовному делу были проведены судебные компьютерно-технические экспертизы изъятой техники обвиняемого, которые позволили восстановить удаленные злоумышленником видеофайлы. Несмотря на собранные следователями доказательства, обвиняемый вину не признавал и выдвигал иные версии произошедшего.

Ему назначено наказание в виде 24,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых пяти лет в тюрьме, остатка срока - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. С подсудимого в пользу потерпевшей взыскали 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Марина Ковалева