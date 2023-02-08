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Управляющий директор авиакомплекса «Ил» Сергей Ярковой подаст в отставку

Управляющий директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина («Ил», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха») Сергей Ярковой в ближайшее время оставит свой пост, пишет РБК. Информацию также подтвердили источники «Ъ», близкие к ОАК и «Ростеху». По данным РБК, назначенного в 2020 году господина Яркового сменит Даниил Бренерман.

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Сергей Ярковой

Сергей Ярковой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Даниил Бренерман

Даниил Бренерман

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Сергей Ярковой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Даниил Бренерман

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Причины кадровых изменений не уточняются. Однако, по словам источников, Сергей Ярковой продолжит курировать «Ил» в качестве первого заместителя гендиректора ОАК, должность которого он также занимает в настоящее время.

В 2008 году Сергей Ярковой возглавил департамент в холдинге «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»). В 2013 году был назначен заместителем генерального директора по финансам и развитию. В ОАК господин Ярковой работает с 2015 года. До 2018 года он занимал пост директора по экономике и финансам.

Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина был основан 13 января 1933 года. Это одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. Входит в список 11 подсанкционных российских компаний, с которыми США разрешили проводить операции по экспорту и реэкспорту в сфере гражданской авиации.

Милена Костерева

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