На Кубани за два года на поддержку научных проектов направили 227 млн рублей

В Краснодарском крае за последние два года через Кубанский научный фонд на поддержку новых разработок направили 227 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего средства получили 30 научных проектов. В 2023 году край планирует выделить Фонду еще 120 млн руб.

«Научные исследования и разработки на Кубани выполняют 107 организаций, в том числе 33 вуза и 22 научно-исследовательских организации. Краснодарский край один из немногих субъектов, в котором реализуют все формы поддержки ученых», — говорится в сообщении.

В крае ежегодно проводят конкурс на соискание стипендий для одаренных студентов, ординаторов и аспирантов. На эти цели выделяют 10,4 млн руб. Каждый год край присуждает семь степендий студентам на общую сумму 270 тыс. руб. и пять премий для представителей области науки и инноваций по 300 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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